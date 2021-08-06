Кофе в каждый дом и офис

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При покупке от 2-х порций кофе в день

Получаете FOR FREE USE

  • Итальянскую кофемашину

  • Курьерскую доставку

  • Техническое обслуживание

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Кофемашины

от 4 чашек в день
Sweety Capitani – интернет-магазин coffice.ua

Sweety Capitani

Lavazza Sweety Capitani – идеальное решение для дома или...
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Sweety Capitani

Lavazza Sweety Capitani –...

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от 2 чашек в день
Elite Capitani – интернет-магазин coffice.ua

Elite Capitani

Обладает небольшими размерами и стильным дизайном. Она...
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Elite Capitani

Обладает небольшими размерами и...

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от 2-х чашек в день
Classy Mini Lavazza – интернет-магазин coffice.ua

Classy Mini Lavazza

Новая, элегантная и высокоэффективная кофеварка...
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Classy Mini Lavazza

Новая, элегантная и...

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от 3-х чашек в день
Classy Compact Lavazza – интернет-магазин coffice.ua

Classy Compact Lavazza

Машина со smart-дизайном, для наслаждения идеальным...
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Classy Compact Lavazza

Машина со smart-дизайном, для...

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от 5-и чашек в день
Classy Lavazza – интернет-магазин coffice.ua

Classy Lavazza

Кофе на любой вкус: 4 разные варианта приготовления кофе в...
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Classy Lavazza

Кофе на любой вкус: 4 разные...

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от 7-и чашек в день
Classy Milk Lavazza – интернет-магазин coffice.ua

Classy Milk Lavazza

От эспрессо до капучино. Благодаря встроенному капучинатору...
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Classy Milk Lavazza

От эспрессо до капучино. Благодаря...

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от 15-и чашек в день
Multicup Capitani – интернет-магазин coffice.ua

Multicup Capitani

От эспрессо до капучино. Благодаря встроенному капучинатору...
Подробнее

Multicup Capitani

От эспрессо до капучино. Благодаря...

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Наша продукция

special for Coffice
Lavazza Cioccolato Fondente – интернет-магазин coffice.ua

Lavazza Cioccolato Fondente

Крепость
Горячий шоколад  который подойдет не только любителям кофе, но и отдающим предпочтения сладким, насыщенным горячим напиткам.
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Lavazza Cioccolato Fondente
15 грн
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Massimo Premium Lilla – интернет-магазин coffice.ua

Massimo Premium Lilla

Крепость
Сто процентов настоящей, тщательно отобранной и промытой Арабики, делают напиток безукоризненным по качеству. Каждая чашка эспрессо наполнена букетом цветочных ароматов. Вкус напитка нежный, кремовый, с едва заметной кислинкой и сливочным послевкусием.
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Massimo Premium Lilla
12 грн
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BESTSELLER
Massimo Crema – интернет-магазин coffice.ua

Massimo Crema

Крепость
Купаж из 100% Арабики, собранной в Южной Америке и Юго-Востойной Азии. Напиток с тонкой фруктовой кислинкой и лёгким цветочным ароматом.
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Massimo Crema
10 грн
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Massimo Americano – интернет-магазин coffice.ua

Massimo Americano

Крепость
Купаж составлен из кофейных зерен, выращенных в Индии и Центральной Америке. Обладает средней крепостью, мягким сливочным вкусом. Один из признанных фаворитов среди любителей американо, подходит также для приготовления латте и капучино.
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Massimo Americano
10 грн
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top quality
illy Espresso Media – интернет-магазин coffice.ua

illy Espresso Media

Крепость
Тщательно отобранный и молотый натуральный кофе средней степени тостации, упакованный в капсулу для быстрого и легкого приготовления.  Вкус напитка бархатный, присутствуют нотки орехов и фруктов, а также легкий шоколадный оттенок.
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illy Espresso Media
17 грн
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Преимущества

01

Честный кофе-сервис

При заказе от 50 порций кофе в месяц, Вы получаете кофемашину+сервис+доставку бесплатно

02

Выгодная цена

Чашка нашего кофе стоит в несколько раз дешевле, чем Вы можете купить на улице, в кафе или ресторане

03

Индивидуальный подход

Наши менеджеры подберут идеальное решение для Вас. Не важно, домой или в офис, ресторан или отель

04

Официальный дистрибьютор Lavazza

С 2013 года мы являемся официальными дистрибьюторами тм Lavazza

05

Кофемашины итальянского производства

Все кофемашины итальянского производства, что гарантирует высокое качество приготовленного напитка. Наша компания является официальным представителем завода изготовителя

06

Плати только, если понравится

Вы всегда имеете возможность попробовать наш сервис и кофе на вкус и после этого принять решение о сотрудничестве с нами. Дегустация и презентация услуги бесплатная

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Уход за кофемашиной. Как почистить кофемашину правильно

31.05.2021 13:59:49
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Главная


Кофе может быть чем угодно: обязательным утренним ритуалом, паузой в насыщенном ритме жизни, приятным окончанием вечера. Наслаждайтесь любимым напитком так, как привыкли, а мы позаботимся об остальном. Предлагаемая нашей компанией “Кофис” аренда кофемашин – это возможность в любой момент насладиться свежезаваренным кофе.

Нужно лишь оформить заказ на сайте, и в вашем распоряжении итальянская кофейная техника. Мы привезем и установим выбранную вами машину. Наши аппараты премиум-класса готовят настоящий кофе, достойный вкуса истинных ценителей. Вам понравится иметь персонального бариста, который работает в режиме 24/7.

Кофемашина напрокат – всегда хорошее решение

Существуют ли ситуации, в которых чашечка ароматного бодрящего напитка будет некстати? Мы уверены, что насладиться кофе можно всегда. А потому предлагаем аренду профессиональных кофемашин для самых разных условий эксплуатации.

Для себя

Мечта истинного ценителя кофейных напитков – персональный бариста. Реализовать заветное желанием кофемана проще, чем кажется на первый взгляд. Прямо у вас дома может появиться профессиональная техника по приготовлению кофейных напитков в лучших традициях искусных бариста. Больше не нужно ждать открытия кофейни. Личный кофе-сервис работает круглосуточно.

Для персонала

Небольшой кофе-брейк, и работоспособность всего коллектива повышается в разы. Каждый руководитель знает, что кофейный перерыв – лучшая мотивация сотрудников. Возможность насладиться бодрящим напитком не только делает работу персонала эффективнее, но и позволяет получать удовольствие от труда. Организуйте кофе-релакс для команды, и она отблагодарит вас лояльным отношением, креативными решениями, инициативностью. Когда работа в радость, результаты не заставляют себя ждать. Аренда кофемашины – это выгодная инвестиция в ваш бизнес.

Для клиентов и посетителей

Ничто так не располагает к приятному общению, как чашечка ароматного кофе. Каждый клиент и посетитель по достоинству оценит вкусный натуральный напиток. Это однозначный плюс к репутации вашей компании или заведения.


Предложение кофемашины в аренду будет интересно владельцам и руководителям:

банков;

  1. туристических агентств;

  2. спа и фитнес-залов;

  3. гостиниц и хостелов;

  4. АЗС и автостанций;

  5. салонов-магазинов;

  6. кафе, баров, ресторанов.


Наше предложение настолько заманчивое, что даже профессиональные кофейни могут им воспользоваться. Это выгодное решение для только открывшегося заведения.

Уже более 2500 компаний пользуются нашими кофемашинами. Аренда профессионального оборудования открывает новые возможности для развития бизнеса. Приятный сервис повышает статус организации в глазах клиентов и партнеров.

Бесплатная аренда кофемашин

Наша кофейная компания Coffice предлагает вам уникальную возможность. У нас вы можете взять кофемашину в аренду бесплатно. Что для этого нужно? Быть настоящим кофеманом. Заказывайте у нас определенное количество всегда свежего и ароматного кофе, и мы предоставим вам профессиональное оборудование в пользование совершенно бесплатно.


Не спешите принимать решение. Сначала насладитесь чашечкой безупречного натурального кофе. Мы устроим бесплатную дегустацию и демонстрацию возможностей кофейной техники в офисе, дома или в любом другом месте, где вам удобно. Оформите заказ, и наш менеджер посетит вас в назначенное время.

Установка и сервис

Взять в аренду кофемашину в компании “Кофис” – значит полностью освободить себя от любых эксплуатационных сложностей. Установку, сервисное обслуживание и ремонт оборудования проводит мы и совершенно бесплатно. Вы платите только за кофе.


Наши опытные специалисты установят кофемашину и проведут инструктаж. Убедитесь сами, как это легко – варить напиток профессионального качества.


Мы доставляем в технику по всей Украине (Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие города). Доступны разные условия доставки. Наши курьеры работают в Киеве, в Днепре, в Одессе,в Харькове.

Кофемашина в аренду

Мы предлагаем инновационные решения ценителям кофе. Капсульная техника – новое слово в мире кофейного оборудования. Больше не нужно молоть зерна, отмерять порции, прессовать и следить за правильной экстракцией. За вас все уже сделали производители капсул. Это герметичные порционные упаковки кофе, которые не требуют предварительной подготовки и особого заваривания. Просто поместите капсулу в приемник кофемашины. Оборудование незаметно для вас проведет все манипуляции профессионального бариста, причем всего за 1-2 минуты.


Капсулы прекрасно сохраняют натуральный вкус и букет свежемолотых зерен. Каждый напиток такой же вкусный и ароматный, как предыдущий.


Кофемашина практически бесшумна и очень проста в управлении. После приготовления не остается гущи, которую нужно убирать. Процедура заваривания кофе автоматизирована и интуитивно понятна. Сорт кофе можно менять после каждой порции.

Премиальные кофемашины напрокат

  • Ультратонкая модель Elite – стильное решение для дома или небольшого офиса. Ширина корпуса всего 10 сантиметров, прибор не займет много места. Аппарат нагревается за 60 секунд, после чего готовит эспрессо и американо с профессиональным давлением в 20 бар. Автоматизированный интерфейс позволяет легко приготовить напиток, как у лучших бариста.

  • Модель Sweety уже через 60 секунд после включения может приготовить традиционный кофе. За 1 минуту блендер взбивает молоко для вашего капучино или латте. Столько же времени занимает приготовления ароматного какао.

  • В линейке Espresso с широкой цветовой палитрой вы без труда подберете аппарат, который гармонично дополнит интерьер. Ручное управление позволяет контролировать процедуру приготовления кофе. Вы решаете, какой порцией бодрящего американо или эспрессо побаловать себя.


Бесплатная аренда кофемашин от “Кофис” – это всегда доступные вам кофейные напитки с безупречным вкусом и ароматом.




Кофемашина Elite 
Отличительной чертой кофемашины являются ее компактные размеры, всего 10 см в ширину. Это делает ее крайне удобной для использования в небольших офисных помещениях, а также в домашних условиях. 

Процесс приготовления кофе удобный и простой, так как фунция приготовления кофе полностью автоматизирована. 

Готовит: эспрессо, американо. 

  Технические характеристики: 
Габариты: Ширина 10 см × Глубина 31 см × Высота 24 см 
Максимальная мощность: 1000 Вт 
Давление: 20 бар 
Вес: 3,9 кг 
Вместимость контейнера для воды: 1 л 
Контейнер для использованных капсул: на 8-10 шт. 
Остановка налива кофе: автоматическая 
Оборудование соответствует Европейским стандартам. 
Изготовлено в Италии. 
  Условия бесплатной аренды 
Получить кофемашину Candi в бесплатное пользование очень легко! Единственное условие– это своевременный заказ кофе на сумму 500 грн в месяц (100 - 50 порций кофе).  
!!! Приобретая кофемашину Elite, у Вас нет никаких обязательств по заказу кофе. 
  Мы предоставляем европейскую систему обслуживания 
Бесплатная доставка 
Оперативная доставка по Киеву 
Бесплатное сервисное обслуживание 
В случае технической неисправности мы производим замену кофемашины на аналогичную 
Отсутствие долгосрочных обязательств 
Если Вы захотите вернуть кофемашину, просто сообщите нам об этом. 


Кофемашина Sweety 
Данная модель прекрасно подходит для использования в офисе, дома, в ресторане или кафе. Отличительной ее особенностью является наличие блендера для взбивания молока (в жидком и сухом виде) и сухих смесей, например шоколада. 

Это позволяет приготовить такие напитки как капучино, какао, горячий шоколад. 

Готовит: эспрессо, американо, капучино, латте, какао, горячий шоколад. 

Автоматическая остановка налива кофе, также имеется функция программирования порций кофе. 
  Технические характеристики: 
Мощность: 1000 Вт 
Давление: 20 бар 
Вес: 6 кг 
Габариты: (Ш×Г×В): 29×26×29 см 
Блендер для взбивания молока: есть 
Вместимость контейнера для воды: 2 л 
Контейнер для использованных капсул: вместимость 11 капсул 
Остановка налива кофе: автоматическая (программируемая), ручная 
Есть возможность приготовления напитков из сухих ингредиентов (горячий шоколад, какао). 
Оборудование соответствует Европейским стандартам. 
Изготовлено в Италии. 
  Условия бесплатной аренды 
Получить кофемашину Sweety в бесплатное пользование очень легко! Единственное условие– это своевременный заказ кофе от 100 порций в месяц, это всего 3-4 чашки кофе в день.  
!!! Приобретая кофемашину Sweety у Вас нет никаких обязательств по заказу кофе. 
  Мы предоставляем европейскую систему обслуживания 
Бесплатная доставка 
Оперативная доставка по Киеву 
Бесплатное сервисное обслуживание 
В случае технической неисправности мы производим замену кофемашины на аналогичную 
Отсутствие долгосрочных обязательств 
Если Вы захотите вернуть кофемашину, просто сообщите нам об этом. 


Кофемашина Espresso 
Отличительной чертой кофемашины является ее обширная цветовая гамма, что позволяет органично вписаться в любой интерьер. Простота в использовании делает кофемашину крайне удобной для использования в небольших офисных помещениях, а также в домашних условиях. 

Ручная регулировка налива кофе позволит приготовть именно то количество кофе, которое Вы пожелаете.  

Готовит: эспрессо, американо. 
  
Технические характеристики: 
Мощность: 1000 Вт 
Давление: 20 бар 
Вес: 3,5 кг 
Габариты: (Ш×Г×В): 20×29×26 см 
Вместимость контейнера для воды: 1 л 
Остановка налива кофе: ручная 
Оборудование соответствует Европейским стандартам. 
Изготовлено в Италии. 
  Условия бесплатной аренды 
Получить кофемашину  Espresso в бесплатное пользование очень легко! Единственное условие– это своевременный заказ кофе от 50 порций в месяц, это всего 2 чашки кофе в день. 
!!! Приобретая кофемашину Capitani Espresso, у Вас нет никаких обязательств по заказу кофе. 
  Мы предоставляем европейскую систему обслуживания 
Бесплатная доставка 
Оперативная доставка по Киеву 
Бесплатное сервисное обслуживание 
В случае технической неисправности мы производим замену кофемашины на аналогичную 
Отсутствие долгосрочных обязательств 
Если Вы захотите вернуть кофемашину, просто сообщите нам об этом. 


 
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