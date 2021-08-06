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Кофе может быть чем угодно: обязательным утренним ритуалом, паузой в насыщенном ритме жизни, приятным окончанием вечера. Наслаждайтесь любимым напитком так, как привыкли, а мы позаботимся об остальном. Предлагаемая нашей компанией “Кофис” аренда кофемашин – это возможность в любой момент насладиться свежезаваренным кофе.

Нужно лишь оформить заказ на сайте, и в вашем распоряжении итальянская кофейная техника. Мы привезем и установим выбранную вами машину. Наши аппараты премиум-класса готовят настоящий кофе, достойный вкуса истинных ценителей. Вам понравится иметь персонального бариста, который работает в режиме 24/7.

Кофемашина напрокат – всегда хорошее решение

Существуют ли ситуации, в которых чашечка ароматного бодрящего напитка будет некстати? Мы уверены, что насладиться кофе можно всегда. А потому предлагаем аренду профессиональных кофемашин для самых разных условий эксплуатации.

Для себя

Мечта истинного ценителя кофейных напитков – персональный бариста. Реализовать заветное желанием кофемана проще, чем кажется на первый взгляд. Прямо у вас дома может появиться профессиональная техника по приготовлению кофейных напитков в лучших традициях искусных бариста. Больше не нужно ждать открытия кофейни. Личный кофе-сервис работает круглосуточно.

Для персонала

Небольшой кофе-брейк, и работоспособность всего коллектива повышается в разы. Каждый руководитель знает, что кофейный перерыв – лучшая мотивация сотрудников. Возможность насладиться бодрящим напитком не только делает работу персонала эффективнее, но и позволяет получать удовольствие от труда. Организуйте кофе-релакс для команды, и она отблагодарит вас лояльным отношением, креативными решениями, инициативностью. Когда работа в радость, результаты не заставляют себя ждать. Аренда кофемашины – это выгодная инвестиция в ваш бизнес.

Для клиентов и посетителей

Ничто так не располагает к приятному общению, как чашечка ароматного кофе. Каждый клиент и посетитель по достоинству оценит вкусный натуральный напиток. Это однозначный плюс к репутации вашей компании или заведения.

Предложение кофемашины в аренду будет интересно владельцам и руководителям:

банков;

туристических агентств; спа и фитнес-залов; гостиниц и хостелов; АЗС и автостанций; салонов-магазинов; кафе, баров, ресторанов.

Наше предложение настолько заманчивое, что даже профессиональные кофейни могут им воспользоваться. Это выгодное решение для только открывшегося заведения.

Уже более 2500 компаний пользуются нашими кофемашинами. Аренда профессионального оборудования открывает новые возможности для развития бизнеса. Приятный сервис повышает статус организации в глазах клиентов и партнеров.

Бесплатная аренда кофемашин

Наша кофейная компания Coffice предлагает вам уникальную возможность. У нас вы можете взять кофемашину в аренду бесплатно. Что для этого нужно? Быть настоящим кофеманом. Заказывайте у нас определенное количество всегда свежего и ароматного кофе, и мы предоставим вам профессиональное оборудование в пользование совершенно бесплатно.

Не спешите принимать решение. Сначала насладитесь чашечкой безупречного натурального кофе. Мы устроим бесплатную дегустацию и демонстрацию возможностей кофейной техники в офисе, дома или в любом другом месте, где вам удобно. Оформите заказ, и наш менеджер посетит вас в назначенное время.

Установка и сервис

Взять в аренду кофемашину в компании “Кофис” – значит полностью освободить себя от любых эксплуатационных сложностей. Установку, сервисное обслуживание и ремонт оборудования проводит мы и совершенно бесплатно. Вы платите только за кофе.

Наши опытные специалисты установят кофемашину и проведут инструктаж. Убедитесь сами, как это легко – варить напиток профессионального качества.

Мы доставляем в технику по всей Украине (Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие города). Доступны разные условия доставки. Наши курьеры работают в Киеве, в Днепре, в Одессе,в Харькове.

Кофемашина в аренду

Мы предлагаем инновационные решения ценителям кофе. Капсульная техника – новое слово в мире кофейного оборудования. Больше не нужно молоть зерна, отмерять порции, прессовать и следить за правильной экстракцией. За вас все уже сделали производители капсул. Это герметичные порционные упаковки кофе, которые не требуют предварительной подготовки и особого заваривания. Просто поместите капсулу в приемник кофемашины. Оборудование незаметно для вас проведет все манипуляции профессионального бариста, причем всего за 1-2 минуты.

Капсулы прекрасно сохраняют натуральный вкус и букет свежемолотых зерен. Каждый напиток такой же вкусный и ароматный, как предыдущий.

Кофемашина практически бесшумна и очень проста в управлении. После приготовления не остается гущи, которую нужно убирать. Процедура заваривания кофе автоматизирована и интуитивно понятна. Сорт кофе можно менять после каждой порции.

Премиальные кофемашины напрокат

Ультратонкая модель Elite – стильное решение для дома или небольшого офиса. Ширина корпуса всего 10 сантиметров, прибор не займет много места. Аппарат нагревается за 60 секунд, после чего готовит эспрессо и американо с профессиональным давлением в 20 бар. Автоматизированный интерфейс позволяет легко приготовить напиток, как у лучших бариста.

Модель Sweety уже через 60 секунд после включения может приготовить традиционный кофе. За 1 минуту блендер взбивает молоко для вашего капучино или латте. Столько же времени занимает приготовления ароматного какао.

В линейке Espresso с широкой цветовой палитрой вы без труда подберете аппарат, который гармонично дополнит интерьер. Ручное управление позволяет контролировать процедуру приготовления кофе. Вы решаете, какой порцией бодрящего американо или эспрессо побаловать себя.

Бесплатная аренда кофемашин от “Кофис” – это всегда доступные вам кофейные напитки с безупречным вкусом и ароматом.

Кофемашина EliteОтличительной чертой кофемашины являются ее компактные размеры, всего 10 см в ширину. Это делает ее крайне удобной для использования в небольших офисных помещениях, а также в домашних условиях.Процесс приготовления кофе удобный и простой, так как фунция приготовления кофе полностью автоматизирована.Готовит: эспрессо, американо.Технические характеристики:Габариты: Ширина 10 см × Глубина 31 см × Высота 24 смМаксимальная мощность: 1000 ВтДавление: 20 барВес: 3,9 кгВместимость контейнера для воды: 1 лКонтейнер для использованных капсул: на 8-10 шт.Остановка налива кофе: автоматическаяОборудование соответствует Европейским стандартам.Изготовлено в Италии.Условия бесплатной арендыПолучить кофемашину Candi в бесплатное пользование очень легко! Единственное условие– это своевременный заказ кофе на сумму 500 грн в месяц (100 - 50 порций кофе).!!! Приобретая кофемашину Elite, у Вас нет никаких обязательств по заказу кофе.Мы предоставляем европейскую систему обслуживанияБесплатная доставкаОперативная доставка по КиевуБесплатное сервисное обслуживаниеВ случае технической неисправности мы производим замену кофемашины на аналогичнуюОтсутствие долгосрочных обязательствЕсли Вы захотите вернуть кофемашину, просто сообщите нам об этом.Кофемашина SweetyДанная модель прекрасно подходит для использования в офисе, дома, в ресторане или кафе. Отличительной ее особенностью является наличие блендера для взбивания молока (в жидком и сухом виде) и сухих смесей, например шоколада.Это позволяет приготовить такие напитки как капучино, какао, горячий шоколад.Готовит: эспрессо, американо, капучино, латте, какао, горячий шоколад.Автоматическая остановка налива кофе, также имеется функция программирования порций кофе.Технические характеристики:Мощность: 1000 ВтДавление: 20 барВес: 6 кгГабариты: (Ш×Г×В): 29×26×29 смБлендер для взбивания молока: естьВместимость контейнера для воды: 2 лКонтейнер для использованных капсул: вместимость 11 капсулОстановка налива кофе: автоматическая (программируемая), ручнаяЕсть возможность приготовления напитков из сухих ингредиентов (горячий шоколад, какао).Оборудование соответствует Европейским стандартам.Изготовлено в Италии.Условия бесплатной арендыПолучить кофемашину Sweety в бесплатное пользование очень легко! Единственное условие– это своевременный заказ кофе от 100 порций в месяц, это всего 3-4 чашки кофе в день.!!! Приобретая кофемашину Sweety у Вас нет никаких обязательств по заказу кофе.Мы предоставляем европейскую систему обслуживанияБесплатная доставкаОперативная доставка по КиевуБесплатное сервисное обслуживаниеВ случае технической неисправности мы производим замену кофемашины на аналогичнуюОтсутствие долгосрочных обязательствЕсли Вы захотите вернуть кофемашину, просто сообщите нам об этом.Кофемашина EspressoОтличительной чертой кофемашины является ее обширная цветовая гамма, что позволяет органично вписаться в любой интерьер. Простота в использовании делает кофемашину крайне удобной для использования в небольших офисных помещениях, а также в домашних условиях.Ручная регулировка налива кофе позволит приготовть именно то количество кофе, которое Вы пожелаете.Готовит: эспрессо, американо.Технические характеристики:Мощность: 1000 ВтДавление: 20 барВес: 3,5 кгГабариты: (Ш×Г×В): 20×29×26 смВместимость контейнера для воды: 1 лОстановка налива кофе: ручнаяОборудование соответствует Европейским стандартам.Изготовлено в Италии.Условия бесплатной арендыПолучить кофемашину Espresso в бесплатное пользование очень легко! Единственное условие– это своевременный заказ кофе от 50 порций в месяц, это всего 2 чашки кофе в день.!!! Приобретая кофемашину Capitani Espresso, у Вас нет никаких обязательств по заказу кофе.Мы предоставляем европейскую систему обслуживанияБесплатная доставкаОперативная доставка по КиевуБесплатное сервисное обслуживаниеВ случае технической неисправности мы производим замену кофемашины на аналогичнуюОтсутствие долгосрочных обязательствЕсли Вы захотите вернуть кофемашину, просто сообщите нам об этом.