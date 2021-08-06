Киев
Днепропетровск
Одесса
Харьков
Кофе в каждый дом и офис
Киев
Днепропетровск
Одесса
Харьков
При покупке от 2-х порций кофе в день
Получаете FOR FREE USE
Итальянскую кофемашину
Курьерскую доставку
Техническое обслуживание
Платите за:
Наше предложение выбирают для :
Дом
Офис
Отелей, аппартаментов, хостелов
Конференции
Выставки
Кофе-кейтеринг
Кофемашины
Sweety Capitani
Sweety Capitani
Lavazza Sweety Capitani –...
Elite Capitani
Elite Capitani
Обладает небольшими размерами и...
Classy Mini Lavazza
Classy Mini Lavazza
Новая, элегантная и...
Classy Compact Lavazza
Classy Compact Lavazza
Машина со smart-дизайном, для...
Classy Lavazza
Classy Lavazza
Кофе на любой вкус: 4 разные...
Classy Milk Lavazza
Classy Milk Lavazza
От эспрессо до капучино. Благодаря...
Multicup Capitani
Multicup Capitani
От эспрессо до капучино. Благодаря...
Наша продукция
Lavazza Cioccolato Fondente
Lavazza Cioccolato Fondente
Massimo Premium Lilla
Massimo Premium Lilla
Massimo Crema
Massimo Crema
Massimo Americano
Massimo Americano
illy Espresso Media
illy Espresso Media
Преимущества
01
Честный кофе-сервис
При заказе от 50 порций кофе в месяц, Вы получаете кофемашину+сервис+доставку бесплатно
02
Выгодная цена
Чашка нашего кофе стоит в несколько раз дешевле, чем Вы можете купить на улице, в кафе или ресторане
03
Индивидуальный подход
Наши менеджеры подберут идеальное решение для Вас. Не важно, домой или в офис, ресторан или отель
04
Официальный дистрибьютор Lavazza
С 2013 года мы являемся официальными дистрибьюторами тм Lavazza
05
Кофемашины итальянского производства
Все кофемашины итальянского производства, что гарантирует высокое качество приготовленного напитка. Наша компания является официальным представителем завода изготовителя
06
Плати только, если понравится
Вы всегда имеете возможность попробовать наш сервис и кофе на вкус и после этого принять решение о сотрудничестве с нами. Дегустация и презентация услуги бесплатная
Последнее из блога
Что такое кофе?
Как устроены зерна кофе
Как приготовить кофе дома
Кофе С сахаром или БЕЗ сахара
Уход за кофемашиной. Как почистить кофемашину правильно
Кофейные термины
Кофеварки или кофемашины: чем отличаются и что лучше
Виды кофемашин
Виды кофе
Что кроется за брендом Nespresso?
Кофе может быть чем угодно: обязательным утренним ритуалом, паузой в насыщенном ритме жизни, приятным окончанием вечера. Наслаждайтесь любимым напитком так, как привыкли, а мы позаботимся об остальном. Предлагаемая нашей компанией “Кофис” аренда кофемашин – это возможность в любой момент насладиться свежезаваренным кофе.
Нужно лишь оформить заказ на сайте, и в вашем распоряжении итальянская кофейная техника. Мы привезем и установим выбранную вами машину. Наши аппараты премиум-класса готовят настоящий кофе, достойный вкуса истинных ценителей. Вам понравится иметь персонального бариста, который работает в режиме 24/7.
Существуют ли ситуации, в которых чашечка ароматного бодрящего напитка будет некстати? Мы уверены, что насладиться кофе можно всегда. А потому предлагаем аренду профессиональных кофемашин для самых разных условий эксплуатации.
Мечта истинного ценителя кофейных напитков – персональный бариста. Реализовать заветное желанием кофемана проще, чем кажется на первый взгляд. Прямо у вас дома может появиться профессиональная техника по приготовлению кофейных напитков в лучших традициях искусных бариста. Больше не нужно ждать открытия кофейни. Личный кофе-сервис работает круглосуточно.
Небольшой кофе-брейк, и работоспособность всего коллектива повышается в разы. Каждый руководитель знает, что кофейный перерыв – лучшая мотивация сотрудников. Возможность насладиться бодрящим напитком не только делает работу персонала эффективнее, но и позволяет получать удовольствие от труда. Организуйте кофе-релакс для команды, и она отблагодарит вас лояльным отношением, креативными решениями, инициативностью. Когда работа в радость, результаты не заставляют себя ждать. Аренда кофемашины – это выгодная инвестиция в ваш бизнес.
Ничто так не располагает к приятному общению, как чашечка ароматного кофе. Каждый клиент и посетитель по достоинству оценит вкусный натуральный напиток. Это однозначный плюс к репутации вашей компании или заведения.
Предложение кофемашины в аренду будет интересно владельцам и руководителям:
банков;
туристических агентств;
спа и фитнес-залов;
гостиниц и хостелов;
АЗС и автостанций;
салонов-магазинов;
кафе, баров, ресторанов.
Наше предложение настолько заманчивое, что даже профессиональные кофейни могут им воспользоваться. Это выгодное решение для только открывшегося заведения.
Уже более 2500 компаний пользуются нашими кофемашинами. Аренда профессионального оборудования открывает новые возможности для развития бизнеса. Приятный сервис повышает статус организации в глазах клиентов и партнеров.
Наша кофейная компания Coffice предлагает вам уникальную возможность. У нас вы можете взять кофемашину в аренду бесплатно. Что для этого нужно? Быть настоящим кофеманом. Заказывайте у нас определенное количество всегда свежего и ароматного кофе, и мы предоставим вам профессиональное оборудование в пользование совершенно бесплатно.
Не спешите принимать решение. Сначала насладитесь чашечкой безупречного натурального кофе. Мы устроим бесплатную дегустацию и демонстрацию возможностей кофейной техники в офисе, дома или в любом другом месте, где вам удобно. Оформите заказ, и наш менеджер посетит вас в назначенное время.
Взять в аренду кофемашину в компании “Кофис” – значит полностью освободить себя от любых эксплуатационных сложностей. Установку, сервисное обслуживание и ремонт оборудования проводит мы и совершенно бесплатно. Вы платите только за кофе.
Наши опытные специалисты установят кофемашину и проведут инструктаж. Убедитесь сами, как это легко – варить напиток профессионального качества.
Мы доставляем в технику по всей Украине (Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие города). Доступны разные условия доставки. Наши курьеры работают в Киеве, в Днепре, в Одессе,в Харькове.
Мы предлагаем инновационные решения ценителям кофе. Капсульная техника – новое слово в мире кофейного оборудования. Больше не нужно молоть зерна, отмерять порции, прессовать и следить за правильной экстракцией. За вас все уже сделали производители капсул. Это герметичные порционные упаковки кофе, которые не требуют предварительной подготовки и особого заваривания. Просто поместите капсулу в приемник кофемашины. Оборудование незаметно для вас проведет все манипуляции профессионального бариста, причем всего за 1-2 минуты.
Капсулы прекрасно сохраняют натуральный вкус и букет свежемолотых зерен. Каждый напиток такой же вкусный и ароматный, как предыдущий.
Кофемашина практически бесшумна и очень проста в управлении. После приготовления не остается гущи, которую нужно убирать. Процедура заваривания кофе автоматизирована и интуитивно понятна. Сорт кофе можно менять после каждой порции.
Ультратонкая модель Elite – стильное решение для дома или небольшого офиса. Ширина корпуса всего 10 сантиметров, прибор не займет много места. Аппарат нагревается за 60 секунд, после чего готовит эспрессо и американо с профессиональным давлением в 20 бар. Автоматизированный интерфейс позволяет легко приготовить напиток, как у лучших бариста.
Модель Sweety уже через 60 секунд после включения может приготовить традиционный кофе. За 1 минуту блендер взбивает молоко для вашего капучино или латте. Столько же времени занимает приготовления ароматного какао.
В линейке Espresso с широкой цветовой палитрой вы без труда подберете аппарат, который гармонично дополнит интерьер. Ручное управление позволяет контролировать процедуру приготовления кофе. Вы решаете, какой порцией бодрящего американо или эспрессо побаловать себя.
Бесплатная аренда кофемашин от “Кофис” – это всегда доступные вам кофейные напитки с безупречным вкусом и ароматом.
Регистрация
Вход
или